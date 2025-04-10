Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • сергей дружкин
    пока правят друзья чиновники ничего хорошего не будет"А можно нам такж...
  • Александр Спиридонов
    Наше правительство претворяет в жизнь планы глобалистов. И плевать им на "свой" народ......"А можно нам такж...
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    У не пройдёт, нажива превыше."А можно нам такж...

Для дурака мир полон внезапных чудес

Для дурака мир полон внезапных чудес

А помните, какой-то Роджерс писал, что нам не к спеху заканчивать СВО, время работает на нас, впереди крах западной коалиции и системный кризис их экономик?И куча дебилов истерила, что этот Роджерс на содержании у Кремля (если бы), оправдывает провальную стратегию, ахахах, я вся смиюся, вообще всё врёт, а запад стронг и поддерживать украину не бросит, один, четыре, во… (хватит, за эту шутку меня робот ЖЖ уже банил!).

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Комментарии
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людмила михайлик
Не будет Украины и хохлов, только к нам их не пускать
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20 час.
Геннадий Ларионов
Хорошая статья с юмором !!! Нравится мне такие читать, настроение подымается ...... а Украине надо было в 22 году , в феврале, капитулировать и ни чего бы не потеряли , акромя ДНР и ЛНР и государственность сохранили, а теперь эвон оно как .... и с землицей не задача и еще пожизненную ренту Гегемону , фактически ИГО, дербанить будут все , зря что ли они трубили -война до последнего украинца , защищая &quot;нашу демократию&quot; .
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5 час.
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