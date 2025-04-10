А помните, какой-то Роджерс писал, что нам не к спеху заканчивать СВО, время работает на нас, впереди крах западной коалиции и системный кризис их экономик?И куча дебилов истерила, что этот Роджерс на содержании у Кремля (если бы), оправдывает провальную стратегию, ахахах, я вся смиюся, вообще всё врёт, а запад стронг и поддерживать украину не бросит, один, четыре, во… (хватит, за эту шутку меня робот ЖЖ уже банил!).
Для дурака мир полон внезапных чудес
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людмила михайлик
Не будет Украины и хохлов, только к нам их не пускать
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20 час.
Геннадий Ларионов
Хорошая статья с юмором !!! Нравится мне такие читать, настроение подымается ...... а Украине надо было в 22 году , в феврале, капитулировать и ни чего бы не потеряли , акромя ДНР и ЛНР и государственность сохранили, а теперь эвон оно как .... и с землицей не задача и еще пожизненную ренту Гегемону , фактически ИГО, дербанить будут все , зря что ли они трубили -война до последнего украинца , защищая "нашу демократию" .
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5 час.
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