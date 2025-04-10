Для дурака мир полон внезапных чудес

Геннадий Ларионов

Хорошая статья с юмором !!! Нравится мне такие читать, настроение подымается ...... а Украине надо было в 22 году , в феврале, капитулировать и ни чего бы не потеряли , акромя ДНР и ЛНР и государственность сохранили, а теперь эвон оно как .... и с землицей не задача и еще пожизненную ренту Гегемону , фактически ИГО, дербанить будут все , зря что ли они трубили -война до последнего украинца , защищая "нашу демократию" .