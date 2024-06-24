17-летняя девушка и двое мужчин пострадали при стрельбе на границе России и Абхазии: что известно к этому часу

17-летняя девушка и двое мужчин пострадали при стрельбе на границе России и Абхазии: что известно к этому часуВ Абхазии возбуждено уголовное дело по факту перестрелки на границе с Россией по статьям «Незаконное хранение и перевозка оружия» и «Убийство», сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.