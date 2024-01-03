Губернатор Артюхов готовит новые отставки

В завершившемся 2023 году в ЯНАО сменились два главы — мэр города Губкинский Андрей Гаранин ушел на повышение в окружное правительство, а его коллега из Тазовского района Василий Паршаков сложил полномочия, чтобы получить мандат депутата заксобрания ЯНАО.
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