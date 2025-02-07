Ивановские десантники уничтожили опорные пункты ВСУ в Часовом Яре

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ нанесли удар по опорным пунктам противника в населенном пункте Часов Яр.
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