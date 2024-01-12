Хуситы: США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе

Удар, который был нанесен по территории Йемена войсками Соединенных Штатов Америки и Великобритании, представляет собой предпринятую Западом попытку отвлечь внимание от ситуации, сложившейся в секторе Газа.
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