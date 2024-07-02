В НАТО нашли повод для создания новой коалиции против Китая

Генсек НАТО отвел Китаю роль подстрекателя крупнейшего конфликта в Европе. По мнению Йенса Столтенберга, для противодействия КНР страны НАТО вместе с партнерами из Азии должны усилить свое сотрудничество и тем самым надавить на Пекин.
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