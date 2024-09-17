Военнослужащие ВВО осваивают тактику ведения боя в городских условиях

С военнослужащими гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт, проходят занятия по огневой подготовке в различных боевых условиях и меняющейся тактической обстановке, сообщили PRIMPRESS в пресс-службе Восточного военного округа.
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