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Военнослужащие ВВО осваивают тактику ведения боя в городских условиях

Военнослужащие ВВО осваивают тактику ведения боя в городских условиях

С военнослужащими гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившими первый контракт, проходят занятия по огневой подготовке в различных боевых условиях и меняющейся тактической обстановке, сообщили PRIMPRESS в пресс-службе Восточного военного округа.

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