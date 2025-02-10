Яровая предложила расширить случаи для оформления больничного листа

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая направила обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает расширить перечень случаев, на которые не будет распространяться ограничение по формированию больничного листа.
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