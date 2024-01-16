"Страшные и живут в крысиных норах": Пьяная Волочкова оскорбила россиян, а Джигурда прилюдно снял с неё штаны

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал связанный с непотребным поведением отечественных звезд на "голой" вечеринке организованной известной блогершей Анастасией Ивлеевой, как грянул новый скандал, на сей раз с участием балерины Анастасии Волочковой и экстравагантным актером Никитой Джигурдой.
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