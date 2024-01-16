"Страшные и живут в крысиных норах": Пьяная Волочкова оскорбила россиян, а Джигурда прилюдно снял с неё штаны

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Елена Киршанская
На это разрушение уже  и смотреть горестно. Если нельзя уже им помочь, оставьте уже их в покое.
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14 час.
Надежда Надежда
И того(ту)  кто сливает эту грязь в инет надо наказывать !😡
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14 час.
А Кудасов
Есть у нас пока достойное для показа на ТВ и размещения в инете. Даже если от голых вечеринок избавимся.
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13 час.

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