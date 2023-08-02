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Азмун выбыл на 6-8 недель из-за мышечной травмы. Форвардом «Байера» интересуется «Зенит»

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга обратился к «Байеру» с предложением о переходе 28-летнего нападающего.

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