Артем Шейнин сказал - ему только что только товарищи с Запорожского направления прислали видео, снятое с нашего коптера (скрин перед вами).
Так финишировал вечерний выпуск программы "Время покажет".
Комментарии
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Eduard
Грохнитк Зеленского,половина проблем сразу исчезнит!Изаконов странных убавится.Чего церемонимся с клоуном Квартальным?
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13 час.
АЕ
Анна Егорова
Все нормальные, разумные люди Земли должны объединиться и уничтожить верхушку НАТО, утилизировать змеиное гнездо!
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12 час.
Юрий Золотарев
Стоп-стоп-сто-о-о-о-оп!!! Зеля еще не до конца выполнил задание по утилизации БАНДЕРО-СРАНИ!! А когда выполнит, тогда ему - орден! НИЗЗЯ трогать НАШИХ ахентов!!
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3 час.
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