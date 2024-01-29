Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Проект "Борис Надеждин" в чём смысл и задачи

Проект "Борис Надеждин" в чём смысл и задачи

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Выборы это всегда весело. Причем не важно, есть ли явные фавориты или нет. Это шоу заслуживает того, чтобы на него обратить внимание.

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Комментарии
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Валерий Ребров
А если докажут что платил за подписи , то все подписи недействительны будут? Или все же примут?
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4 час.
Владимир
Ст. 37 (в ред. ФЗ от 23.05.2020 N 154-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 23.05.2020. &quot;Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей, участников референдума в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными.&quot;
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4 час.
Владимир
В данной статье автор обвиняет штаб Надеждина в нарушении закона. Если кандидатуру зарегистрируют - нарушений не было. Если были и регистрация прошла - нарушение комиссии.  Автор может пойти за клевету.
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3 час.

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