Проект "Борис Надеждин" в чём смысл и задачи

А если докажут что платил за подписи , то все подписи недействительны будут? Или все же примут?

Владимир

Ст. 37 (в ред. ФЗ от 23.05.2020 N 154-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 23.05.2020. "Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей, участников референдума в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными."