ПРОСТО О СЛОЖНОМ Выборы это всегда весело. Причем не важно, есть ли явные фавориты или нет. Это шоу заслуживает того, чтобы на него обратить внимание.
Проект "Борис Надеждин" в чём смысл и задачи
Комментарии
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Валерий Ребров
А если докажут что платил за подписи , то все подписи недействительны будут? Или все же примут?
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4 час.
Владимир
Ст. 37 (в ред. ФЗ от 23.05.2020 N 154-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 23.05.2020. "Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей, участников референдума в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными."
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4 час.
Владимир
В данной статье автор обвиняет штаб Надеждина в нарушении закона. Если кандидатуру зарегистрируют - нарушений не было. Если были и регистрация прошла - нарушение комиссии. Автор может пойти за клевету.
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3 час.
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