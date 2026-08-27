Медалька Маску — не просто символ

Зеленский наградил Илона Маска Орденом Свободы, конечно же, за великодушное предоставление доступа к «Старлинку» по всей Украине, а не за какие-то особые гуманитарные заслуги Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.