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Медалька Маску — не просто символ

Медалька Маску — не просто символ

Зеленский наградил Илона Маска Орденом Свободы, конечно же, за великодушное предоставление доступа к «Старлинку» по всей Украине, а не за какие-то особые гуманитарные заслуги Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.

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