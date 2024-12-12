Где автовладельцы меняют моторное масло

Большинство российских владельцев автомобилей предпочитают меняют моторное масло самостоятельно. Агентство АВТОСТАТ в октябре 2024 года провело онлайн-опрос с целью узнать, где россияне производят замену моторного масла.
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