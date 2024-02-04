В новом заявлении Шифрина нашли намек на поддержку уехавших звезд

Ефим Шифрин сейчас Талантливый артист Ефим (Нахим) Шифрин, несмотря на февральские события, решил остаться в России.
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