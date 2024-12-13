Олег Царев: намерение США ввести войска на Украину приведет к эскалации

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, комментируя предложение избранного президентом США Дональда Трампа разместить европейские войска на территории Украины, заявил, что эти действия приведут к эскалации конфликта.
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