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Олег Царев: намерение США ввести войска на Украину приведет к эскалации

Олег Царев: намерение США ввести войска на Украину приведет к эскалации

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, комментируя предложение избранного президентом США Дональда Трампа разместить европейские войска на территории Украины, заявил, что эти действия приведут к эскалации конфликта.

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