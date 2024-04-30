Philips выплатит в США $ 1.1 млрд за бракованные аппараты для сна

Компания Philips, занимающаяся производством медицинской аппаратуры, объявила в начале недели, что она выплатит сумму в размере 1,1 миллиарда долларов для разрешения нескольких сотен дел, которые были инициированы в связи с физическими повреждениями клиентов в Соединенных Штатах.