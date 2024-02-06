В РХТУ создали препарат для безопасной пересадки костной ткани

Учёные Российского химико-технологического университета им. Менделеева, один из учебных корпусов которого находится в Северном Тушине, разработали уникальный препарат, который поможет сделать пересадку костных имплантов более безопасной и эффективной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии