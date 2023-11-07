Дикие звери

Элеонора Коган

До слёз жаль погибших волчицу и лисичку с их детишками. Как у человека-зверя поднялась на них рука? А лисичка с лисятами что им сделала?А выросшие волк и лисица отвлекли и наказали бандитов и защитили своих папу с мамой!!