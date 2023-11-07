Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Свежие комментарии

Дикие звери

Дикие звери

Случилось это в девяностые годы. Да, да. Именно в те самые. Голодно тогда было и с деньгами плохо, как впрочем, и с работой.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Трогательная история о верности!!!
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1 д.
Элеонора Коган
До слёз  жаль погибших волчицу и лисичку с их детишками. Как у человека-зверя поднялась на них рука? А лисичка с лисятами что им сделала?А выросшие волк и лисица отвлекли и наказали бандитов и защитили своих папу  с мамой!!
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1 д.
Элеонора Коган
И следователь оказался мудрым, не тронул волка с лисицей!!!
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1 д.

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