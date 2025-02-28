«Вы меня никогда не узнаете»: как Люся Чеботина одевается в повседневной жизни

Певица Люся Чеботина подбирает наряд в зависимости от настроения. Возможно, когда-то вы могли стоять бок о бок с артисткой, ведь она, по собственному признанию, отлично умеет маскироваться, если не хочет где-то «светиться».
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