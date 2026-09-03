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Нижегородская правда

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Аналитики подсчитали, во сколько обойдётся содержание кроссовера Volga K50

Аналитики подсчитали, во сколько обойдётся содержание кроссовера Volga K50

Маркетинговое агентство НАПИ провело исследование стоимости владения кроссовером Volga K50 в комплектации «Комфорт», его опубликовала «Российская газета».

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