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«Эту девочку я хочу защищать до сих пор»: 41-летняя Айза-Лилуна Ай растрогала сеть архивным видео из 18-летней юности

«Эту девочку я хочу защищать до сих пор»: 41-летняя Айза-Лилуна Ай растрогала сеть архивным видео из 18-летней юности

Айза-Лилуна Ай опубликовала архивное видео в возрасте 18 лет Блогер Айза-Лилуна Ай разместила в соцсетях трогательный ролик, снятый более 20 лет назад, когда ей только исполнилось 18.

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