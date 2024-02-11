В Белом доме назвали безумными планы Трампа по платной защите союзников по НАТО

В администрации действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена назвали безумными планы бывшего главы государства Дональда Трампа по платной защите партнеров Вашингтона по Североатлантическому альянсу.
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