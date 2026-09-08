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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Фролова: «Я уже смирилась, что не попаду на международные соревнования. Когда нас все-таки допустили, было сложно это осознать»

Российские фигуристки Анна Фролова и Александра Трусова поделились впечатлениями от участия в турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

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