В воскресенье, 18 мая и 25 мая 2025 года в 12.00 в Соборном храме свт. Феофана Затворника для учащихся выпускных классов будет отслужен МОЛЕБЕН о помощи в сдачи экзаменов.
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В воскресенье, 18 мая и 25 мая 2025 года в 12.00 в Соборном храме свт. Феофана Затворника для учащихся выпускных классов будет отслужен МОЛЕБЕН о помощи в сдачи экзаменов.