Маск: прохождение когнитивного теста должно стать обязательным для главы США

Прохождение когнитивного теста должно стать обязательным для президента Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения в социальной сети X (бывший Twitter) выразил американский предприниматель Илон Маск.
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