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Туризм и География

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Осенняя ловля карася: как перехитрить рыбу, которая ушла на глубину

Осенняя ловля карася: как перехитрить рыбу, которая ушла на глубину

Каждый раз, когда осень вступает в свои права, я с лёгкой грустью вспоминаю летние зори, когда карась брал практически у самого берега, стоило лишь забросить нехитрую насадку.

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