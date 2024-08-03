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Ограничение работы мигрантов в России. В Киргизии выдали недвусмысленный намёк

Ограничение работы мигрантов в России. В Киргизии выдали недвусмысленный намёк

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Киргизия отреагировала на ограничение работы мигрантов в России. В заявлении вице-премьера республики Эдиля Байсалова прозвучал недвусмысленный намёк.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Киргизии польза.
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4 час.
Александр Пятнистый
не нравиртся-эмигрируй. На родине дел мало? Вали в Кыргызию и там условия ставь
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2 час.
Сергей Алексеев
В Россию пускать столько же сколько русских едет туда работать.
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8 сек.

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