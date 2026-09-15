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Татар-информ

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Более 750 тыс татарстанцев установили самозапрет на кредиты

Более 750 тыс татарстанцев установили самозапрет на кредиты

Более 750 тыс татарстанцев установили самозапрет на кредиты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

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