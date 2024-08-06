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РЭО стал партнером новой номинации Всероссийского конкурса «ПРО Образование — 2024»

РЭО стал партнером новой номинации Всероссийского конкурса «ПРО Образование — 2024»

Новая номинация «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи», партнером которой стал  Российский экологический оператор, призвана подчеркнуть важность экологического образования и поддержать проекты, направленные на популяризацию экологических инициатив и воспитание ответственного отношения к природе у детей и молодежи.

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