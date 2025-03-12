12 марта свое 25-летие со дня иерейской хиротонии празднует иерей Сергий Чеботарев - настоятель храма св.
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12 марта свое 25-летие со дня иерейской хиротонии празднует иерей Сергий Чеботарев - настоятель храма св.