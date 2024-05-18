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FP: действия США на Украине все больше противоречат друг другу

FP: действия США на Украине все больше противоречат друг другу

Вашингтон все очевиднее хочет «откупиться» от Украины и киевских требований. Желание победить чужими руками и при этом самим не запачкаться в международном конфликте ставит определенные трудности на своем пути.

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