Великие тени истории

7 077 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Украина - это проститутка, самозабвенно получающая удовольствие от того, что её "имеет" англосаксонское панство !!! З...Умереть за англос...
  • Владимир Карпов
    Украина - это проститутка, самозабвенно получающая удовольствие от того, что её "имеют" англосаксы !!! За это и гибне...За что гибнет укр...
  • Владимир Карпов
    Достаточно внятно и доходчиво о сущности бандеровских укро-нацистов, веками предававших русский мир !!!Умереть за англос...

Картина дня

наверх