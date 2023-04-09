Великие тени ис...
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Великие тени истории
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Владимир Карпов
Украина - это проститутка, самозабвенно получающая удовольствие от того, что её "имеет" англосаксонское панство !!! З...
Умереть за англос...
Владимир Карпов
Украина - это проститутка, самозабвенно получающая удовольствие от того, что её "имеют" англосаксы !!! За это и гибне...
За что гибнет укр...
Владимир Карпов
Достаточно внятно и доходчиво о сущности бандеровских укро-нацистов, веками предававших русский мир !!!
Умереть за англос...
Великие тени истории
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Просто анекдот
Новый робинзон, № 4, 1925.
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