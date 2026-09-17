Смех сквозь слёзы: анекдоты, которые взорвут ваш день

Счастье есть. но, сволочь, держит дистанцию.Папа спрашивает у сына: — За что тебе двойку по истории влепили? Двоечник отвечает: — Мария Ивановна спрашивает, что мы знаем про Наполеона, который умер на Святой Елене.
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