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Смех сквозь слёзы: анекдоты, которые взорвут ваш день

Смех сквозь слёзы: анекдоты, которые взорвут ваш день

Счастье есть. но, сволочь, держит дистанцию.Папа спрашивает у сына: — За что тебе двойку по истории влепили? Двоечник отвечает: — Мария Ивановна спрашивает, что мы знаем про Наполеона, который умер на Святой Елене.

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