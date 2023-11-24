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Несекретные материалы

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Нападение мигранта на детей: в Ирландии вспыхнули массовые беспорядки, в город вошли военные

Нападение мигранта на детей: в Ирландии вспыхнули массовые беспорядки, в город вошли военные

В Дублине после нападения алжирского мигранта на младших школьников начались беспорядки. В знак несогласия с миграционной политикой властей люди начали жечь общественный транспорт и переворачивать полицейские автомобили.

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