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Лавров прокомментировал заявления о планах столкнуть Грузию с Россией

Лавров прокомментировал заявления о планах столкнуть Грузию с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит причин не верить председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили, что запад пытался столкнуть Грузию с Россией, заявил министр 22 октября на полях саммита БРИКС «Известиям».

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