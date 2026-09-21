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Мировое обозрение

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США пригрозили остановить полёты иранских авиакомпаний с 23 сентября

США пригрозили остановить полёты иранских авиакомпаний с 23 сентября

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC объявил о фактической остановке работы иранских авиакомпаний по всему миру с 23 сентября.

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