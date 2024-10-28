Арестован экс-начальник управления планирования связи ВС РФ. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки

Новое уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») возбуждено в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Александра Оглоблина.
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