Microids запустила в Steam бесплатную раздачу Amerzone: The Explorer’s Legacy — первой игры созд...

Microids запустила в Steam бесплатную раздачу Amerzone: The Explorer’s Legacy — первой игры создателя SyberiaИздательство Microids устроило бесплатную раздачу приключения Amerzone: The Explorer’s Legacy — первой игры бельгийского художника Бенуа Сокаля (Benoit Sokal), наиболее известного как создателя Syberia.
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