Жителей Марьиной Рощи ждёт улучшение транспортной доступности благодаря новой дороге

В соседнем Бутырском районе открылась новая дорога, соединившая улицы Добролюбова и Складочную. Объект проходит под путями МЦД-2, а строительство железнодорожного путепровода было завершено ОАО «РЖД» в 2025 году.
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