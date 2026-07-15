МАРЬИНА РОЩА
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МАРЬИНА РОЩА

15 подписчиков

Жителей Марьиной Рощи ждёт улучшение транспортной доступности благодаря новой дороге

В соседнем Бутырском районе открылась новая дорога, соединившая улицы Добролюбова и Складочную. Объект проходит под путями МЦД-2, а строительство железнодорожного путепровода было завершено ОАО «РЖД» в 2025 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии