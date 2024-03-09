смотри здесь: https://colonelcassad.livejournal.com/9012710.html?utm_refer.
Не дрова везешь...
Комментарии
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Михаил Васильев
А где статья-то?
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6 час.
Андрей
здесь видео по ссылке.
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4 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
смотри здесь: https://colonelcassad.livejournal.com/9012710.html?utm_refer.
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