Тамбовчанин незаконно зарегистрировал в своём доме шесть человек

29 октября в ходе проверки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции выявлен факт фиктивной регистрации гражданки РФ по месту жительства.
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