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Компания Crossbridge из США может купить итальянский НПЗ «Лукойла» за 1,5 млрд евро

Компания Crossbridge из США может купить итальянский НПЗ «Лукойла» за 1,5 млрд евро

«Лукойл» и американская Crossbridge Energy Partners близки к заключению соглашения по продаже принадлежащего российской компании нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB, расположенного на итальянском острове Сицилия, сообщает агентство Reuters.

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