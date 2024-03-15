Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Электронная очередь является стандартным алгоритмом Политолог, член Общественной палаты Москвы и заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов сообщил журналистам, что электронное голосование работает без сбоев, режим электронной очереди был предварительно подготовлен.