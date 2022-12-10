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Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 25 шайб – за 28 игр. Он забивает в 7 матчах подряд

Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 25 шайб – за 28 игр. Он забивает в 7 матчах подряд

Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ забросил 25 шайб.  Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (5:2), забив в 7-м матче подряд.

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