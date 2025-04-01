В украинском парламенте заявили, что подготовке к выборам президента не ведется

В парламенте Украины (Верховной Раде) поспешили опровергнуть появившуюся в некоторых западных СМИ информацию о том, что якобы на Украине началась подготовка к президентским выборам и что по этому поводу уже было совещание в офисе Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии