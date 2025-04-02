ВС РФ атаковали военно-промышленные объекты Краматорска, Одессы и Харькова

В ночь на 2 апреля российская сторона предприняла атаки беспилотниками по военно-промышленным объектам киевского режима в Краматорске, Харькове и Одесской области.
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