БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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200 тонн страха: «Авангард» — грозное оружие в арсенале «Сармата»

200 тонн страха: «Авангард» — грозное оружие в арсенале «Сармата»

Новейшая МБР получит гиперзвуковые блоки, которые уже стоят на вооружении Виктор Сокирко На фото: российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

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