200 тонн страха: «Авангард» — грозное оружие в арсенале «Сармата»

Новейшая МБР получит гиперзвуковые блоки, которые уже стоят на вооружении Виктор Сокирко На фото: российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».