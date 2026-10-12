Армия КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Военные испытания прошли в КНДР утром 12 октября. Неопознанный снаряд направили в сторону Японского моря.
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