Деанджело вернулся в НХЛ: 2 броска, 2 блока и 2 потери за 25:07 против «Каролины». У него 2-й айс-тайм среди игроков «Айлендерс»

Защитник провел первый матч после возвращения в НХЛ. Он провел на льду 25:07 (второй показатель среди игроков «Айлендерс»), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 2 броска при показателе полезности «0».
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